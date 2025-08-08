Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)
На железнодорожном вокзале в городе Лозовая Харьковской области, который подвергся воздушной атаке россиян под утро 5 августа, заработали кассы и справочная. Постепенно налаживают работу станции, сообщил мэр Сергей Зеленский.
«Сейчас нахожусь на нашем многострадальном вокзале. Временно оборудованы кассы, есть справочная информация. Здесь размещены кассы на торце западной части нашего города. Здесь люди временно находятся. В дальнейшем будет больше доступа для населения. Сейчас вокзальная компания занимается ликвидацией этих последствий и обустройством для дальнейшего большего комфорта», — рассказал на месте Зеленский.
Видео: Сергей Зеленский/Telegram
Напомним, атака на Лозовую длилась около двух часов — c 3:00 до 5:00 5 августа. В результате обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и скончалась от осложнений, вызванных этим состоянием. 13 человек получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал атаку «настоящим террором мирных людей». Временно поменяли маршруты некоторые пригородные поезда.
Читайте также: В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: вокзал, Лозовая, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На железнодорожном вокзале в городе Лозовая Харьковской области, который подвергся воздушной атаке россиян под утро 5 августа, заработали кассы и справочная.".