Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео)

Транспорт 20:45   08.08.2025
Елена Нагорная
Что присходит на вокзале в Лозовой после атаки РФ, показал Зеленский (видео) Фото: Олег Синегубов/Telegram

На железнодорожном вокзале в городе Лозовая Харьковской области, который подвергся воздушной атаке россиян под утро 5 августа, заработали кассы и справочная. Постепенно налаживают работу станции, сообщил мэр Сергей Зеленский.

«Сейчас нахожусь на нашем многострадальном вокзале. Временно оборудованы кассы, есть справочная информация. Здесь размещены кассы на торце западной части нашего города. Здесь люди временно находятся. В дальнейшем будет больше доступа для населения. Сейчас вокзальная компания занимается ликвидацией этих последствий и обустройством для дальнейшего большего комфорта», — рассказал на месте Зеленский.

Видео: Сергей Зеленский/Telegram

Напомним, атака на Лозовую длилась около двух часов — c 3:00 до 5:00 5 августа. В результате обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и скончалась от осложнений, вызванных этим состоянием. 13 человек получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал атаку «настоящим террором мирных людей». Временно поменяли маршруты некоторые пригородные поезда.

Читайте также: В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин

Автор: Елена Нагорная
