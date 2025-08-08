В Купянске остается лишь «экстренка», безопасных путей эвакуации нет — Беседин

Несмотря на критическую ситуацию, в городе Купянск и громаде остаются 1950 гражданских. Относительно безопасных маршрутов эвакуации не осталось, однако она продолжается, чтобы сохранить жизни людей. Коммунальщиков и врачей в громаде уже нет, остается только «экстренка», рассказал в эфире нацмарафона начальник ГВА Андрей Беседин.

«К сожалению, ситуация крайне тяжелая, она даже критическая. Потому что применение всего вида вооружения, которое есть у врага, просто колоссальное. Это и артиллерия, и минометы, и РСЗО, FPV-дроны, управляемые авиационные бомбы, — констатировал Беседин. — За сегодня враг нанес большое количество ударов, в том числе РСЗО. Два человека получили ранения. Также FPV попал во двор многоэтажного дома, еще два человека получили ранения. Это террор, потому что они видели, что это обычные пожилые люди. Потому что все, кто получил ранения, — пенсионеры. Целенаправленно уничтожают людей».

Начальник ГВА отметил, что критическая инфраструктура не работает ни в Купянске, ни на левобережье громады. Только в некоторых селах Пристинского старостинского округа есть централизованное водоснабжение и электроснабжение.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Относительно безопасных маршрутов эвакуации уже нет, признал Беседин.

«Поэтому постоянно меняем логистические направления, временные рамки заезда-выезда в Купянск, чтобы обезопасить людей, которых вывозим оттуда. Но хочу подчеркнуть, что каждый эвакуационный выезд, каждый эвакуационный маршрут наших волонтеров, ГСЧС, полиции — это риск для жизни и здоровья тех людей, которые это делают. Не прекращаем, вывозим каждый день. Сейчас статистика выезда людей немного увеличилась. Если мы говорим о территории громады, на сегодняшний день это 1950 гражданских жителей, которые остаются. Если мы говорим непосредственно о правобережье Купянска — 920 гражданских жителей. Это достаточно много, и мы бы хотели как можно больше, как можно быстрее людей вывезти, чтобы спасти жизни. Делаем все необходимое, чтобы они имели огромную поддержку в Харькове, на территории Харьковской области или в других регионах нашего государства», — подчеркнул начальник ГВА.

На вопрос, заезжают ли еще в Купянск врачи или коммунальщики, Беседин ответил: «К сожалению, на сегодняшний день большинство профессий, которые вы перечислили, уже не заезжают в город. Если мы говорим о критической инфраструктуре, восстановление невозможно. Нужно задействовать большое количество техники, поэтому нет смысла подвергать людей опасности. Врачи то же самое, не имеют возможности оказывать услуги, потому что отсутствует критическая инфраструктура и есть опасность для жизни. Единственные, кто там остается, — экстренная медицинская помощь, которая работает на территории Купянской громады и помогает в первую очередь людям при обстрелах и при получении травм различной степени тяжести. Это единственные представители профессий, которые остаются непосредственно в городе или на территории Купянской громады. Все остальные заезжают в Купянск или на левобережную часть только если это эвакуационные мероприятия».

Прорыв войск РФ к северным окраинам Купянска Харьковской области и их дальнейшее продвижение может привести к взятию противником под плотный огневой контроль путей обеспечения плацдарма Сил обороны восточнее города, считает обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец.