У Куп’янську лишається лише екстренка, безпечних шляхів евакуації немає – мер

Попри критичну ситуацію, у місті Куп’янськ та громаді лишаються 1950 цивільних. Відносно безпечних маршрутів евакуації не залишилось, втім вона триває, щоб зберегти життя людей. Комунальників та лікарів у місті вже немає, лишається лише “екстренка”, розповів в етері нацмарафону начальник МВА Андрій Беседін.

“На жаль, ситуація вкрай важка, вона критична навіть. Тому що застосування всього виду озброєння, яке є у ворога, просто колосальне. Це і артилерія, і міномети, і РСЗВ, FPV-дрони, керовані авіаційні бомби, – констатував Беседін. – За сьогодні ворог завдав великої кількості ударів, у тому числі РСЗВ. Дві людини зазнали поранень. Також FPV влучив у подвір’я багатоповерхового будинку, ще дві людини зазнали поранень. Це терор, тому що вони бачили, що це звичайні літні люди. Тому що всі, хто отримав поранення, – це пенсіонери. Цілеспрямовано нищать людей”.

Начальник МВА відзначив, що критична інфраструктура не працює ні в Куп’янську, ні на лівобережжі громади. Лише у деяких селах Пристінського старостинського округу є централізоване водопостачання та електропостачання.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Відносно безпечних маршрутів евакуації вже немає, визнав Беседін.

“Тому постійно міняємо логістичні напрямки, часові рамки заїзду-виїзду в Куп’янськ, щоб убезпечити людей, яких вивозимо звідти. Але хочу наголосити, що кожен евакуаційний виїзд, кожен евакуаційний маршрут наших волонтерів, ДСНС, поліції – це ризик для життя та здоров’я тих людей, які це роблять. Не припиняємо, вивозимо кожен день. Зараз статистика виїзду людей трошки збільшилась, але якщо ми кажемо про територію громади, на сьогодні це 1950 цивільних мешканців, які залишаються. Якщо ми кажемо безпосередньо про правобережжя Куп’янська – 920 цивільних мешканців. Це досить багато, і ми б хотіли якомога більше, якомога швидше людей вивезти, щоб врятувати життя. Робимо все необхідне, щоб вони мали величезну підтримку в Харкові, на території Харківської області або в інших регіонах нашої держави”, – підкреслив начальник МВА.



На питання – чи заїжджають ще у Куп’янськ лікарі чи комунальники, Беседін відповів: “На жаль, на сьогодні більшість професій, які ви прилічили, вже не заїжджають в місто. Якщо ми кажемо про критичну інфраструктуру, відновлення неможливе. Потрібно задіяти велику кількість техніки, тому сенсу наражати людей на небезпеку немає. Лікарі те ж саме, не мають можливості надавати послуги, тому що відсутня критична інфраструктура і є небезпека для життя. Єдині, хто там залишається, – екстрена медична допомога, яка працює на території Куп’янської громади й допомагає першочергово людям при обстрілах і при отриманні травм різного ступеня важкості. Це єдині представники професій, які залишаються безпосередньо в місті або на території Куп’янської громади. Усі інші заїжджають в Куп’янськ або на лівобережну частину тільки якщо це евакуаційні заходи”.

Прорив військ РФ до північних околиць Куп’янська Харківської області та їхнє подальше просування може призвести до взяття супротивником під щільний вогневий контроль шляхів забезпечення плацдарму Сил оборони на сході від міста, вважає оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.