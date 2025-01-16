Псевдоминер «пошутил» о взрывчатке на вокзале Харькова – ему «светит» 8 лет
Фото: Нацполиция
31 августа 2024 года мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил, что на железнодорожном вокзале взрывчатка, сообщили в Нацполиции.
Чтобы проверить эту информацию, железнодорожный вокзал и привокзальная площадь «прочесывали» полицейские, кинологи и саперы.
Никаких снарядов или взрывоопасных веществ не обнаружили. В настоящее время с территории вокзала эвакуированы 870 граждан.
Полицейские разоблачили 33-летнего ранее не судимого правонарушителя, установили, где он находится и изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию.
Следователь возбудил уголовное дело за ложное сообщение о подготовке взрыва.
16 января 2025 злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передали в суд. Ему светит лишение свободы сроком до 8 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вокзал, Нацполиция, псевдоминер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа 2024 года мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил, что на железнодорожном вокзале взрывчатка, сообщили в Нацполиции.".