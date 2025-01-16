Псевдоминер «пошутил» о взрывчатке на вокзале Харькова – ему «светит» 8 лет

31 августа 2024 года мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил, что на железнодорожном вокзале взрывчатка, сообщили в Нацполиции.

Чтобы проверить эту информацию, железнодорожный вокзал и привокзальная площадь «прочесывали» полицейские, кинологи и саперы.

Никаких снарядов или взрывоопасных веществ не обнаружили. В настоящее время с территории вокзала эвакуированы 870 граждан.

Полицейские разоблачили 33-летнего ранее не судимого правонарушителя, установили, где он находится и изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело за ложное сообщение о подготовке взрыва.

16 января 2025 злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передали в суд. Ему светит лишение свободы сроком до 8 лет.