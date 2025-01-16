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Псевдоминер «пошутил» о взрывчатке на вокзале Харькова – ему «светит» 8 лет

Происшествия 17:45   16.01.2025
Оксана Якушко
Псевдоминер «пошутил» о взрывчатке на вокзале Харькова – ему «светит» 8 лет Фото: Нацполиция

31 августа 2024 года мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил, что на железнодорожном вокзале взрывчатка, сообщили в Нацполиции.

Чтобы проверить эту информацию, железнодорожный вокзал и привокзальная площадь «прочесывали» полицейские, кинологи и саперы.

Никаких снарядов или взрывоопасных веществ не обнаружили. В настоящее время с территории вокзала эвакуированы 870 граждан.

Полицейские разоблачили 33-летнего ранее не судимого правонарушителя, установили, где он находится и изъяли мобильный телефон, с которого он звонил в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело за ложное сообщение о подготовке взрыва.

16 января 2025 злоумышленнику сообщили о подозрении. Дело передали в суд. Ему светит лишение свободы сроком до 8 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа 2024 года мужчина позвонил по телефону на 102 и заявил, что на железнодорожном вокзале взрывчатка, сообщили в Нацполиции.".