Псевдомінер пожартував про вибухівку на вокзалі Харкова – йому світить 8 років
31 серпня 2024 року чоловік зателефонував на 102 і заявив, що на залізничному вокзалі вибухівка, повідомили у Нацполіції.
Щоб перевірити цю інформацію, залізничний вокзал та привокзальний майдан «прочісували» поліціянти, кінологи та сапери.
Жодних снарядів або вибухонебезпечних речовин не знайшли. На цей час з території вокзалу евакуйовали 870 громадян.
Поліціянти викрили 33-річного раніше не судимого правопорушника, встановили, де він перебуває та вилучили мобільний телефон, з якого він дзвонив до поліції.
Слідчий відкрив кримінальну справу за неправдиве повідомлення про підготовку вибуху.
16 січня 2025 року зловмиснику повідомили про підозру. Справу передали до суду. Йому світить позбавлення волі на строк до 8 років.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вокзал, Нацполиция, псевдоминер, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 17:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня 2024 року чоловік зателефонував на 102 і заявив, що на залізничному вокзалі вибухівка, повідомили у Нацполіції.".