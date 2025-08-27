Как сейчас выглядит вокзал в Лозовой, который разрушили дроны РФ (видео)
Что происходит на вокзале в городе Лозовая на Харьковщине, который подвергся атаке БпЛА под утро 5 августа, показал мэр Сергей Зеленский.
Он рассказал, что сейчас здесь работают кассы и зал ожидания. Их обустроили в уцелевшей части вокзала. Также постепенно стабилизируется и железнодорожное сообщение.
«Сейчас я нахожусь на нашем вокзале. Помогаем вокзальной компании убирать остатки строительных материалов. Готовится проектно-техническая документация для того, чтобы подать в DREAM и получить средства на восстановление нашего вокзала. Графики вы все видите, они размещены и на сайте городского совета, а также на сайтах «Укрзалізниці», — отметил Зеленский.
Начальник производственного подразделения вокзала станции «Харьков-Пассажирский» Михаил Макаренко говорит: последствия ликвидируют, все строится.
«Сейчас устанавливаем временную дверь, полностью закрываем крыло, где будут находиться пассажиры. Главное именно сейчас полностью сделать нам внешние работы. Вы видите, что всем занимаемся, все делаем и утепляем», — подчеркнул Макаренко.
Видео: Сергей Зеленский
Напомним, атака на Лозовую длилась около двух часов — c 3:00 до 5:00 5 августа. В результате обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Второй жертвой стала 71-летняя женщина, которая получила острую реакцию на стресс и скончалась от осложнений, вызванных этим состоянием. 13 человек получили ранения и острый шок, среди них семь сотрудников объекта железнодорожной инфраструктуры и двое детей. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал атаку «настоящим террором мирных людей». Временно поменяли маршруты некоторые пригородные поезда.
