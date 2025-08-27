Який вигляд зараз має вокзал у Лозовій, що зруйнували дрони РФ (відео)

Що відбувається на вокзалі в місті Лозова на Харківщині, який зазнав атаки БпЛА під ранок 5 серпня, показав мер Сергій Зеленський.

Він розповів, що наразі тут працюють каси та зал очікування. Їх облаштували у вцілілій частині вокзалу. Також поступово стабілізується і залізничне сполучення.

«Зараз я знаходжусь на нашому вокзалі. Допомагаємо вокзальній компанії прибирати залишки будівельних матеріалів. Готується проєктно-технічна документація для того, щоб подати потім у DREAM і отримати кошти на відновлення нашого вокзалу. Графіки ви всі бачите, вони розміщені і на сайті міської ради, а також на сайтах «Укрзалізниці», – зазначив Зеленський.

Начальник виробничого підрозділу вокзалу станції «Харків-Пасажирський» Михайло Макаренко каже: наслідки ліквідовують, усе будується.

«Зараз встановлюємо тимчасові двері, повністю закриваємо крило, де будуть знаходитись пасажири. Головне саме зараз, напевно, зробити нам зовнішні роботи. Ви бачите, що усім займаємося, усе робимо та утеплюємо», – підкреслив Макаренко.

Відео: Сергій Зеленський

Нагадаємо, атака на Лозову тривала близько двох годин – з 3:00 до 5:00 5 серпня. Була пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень, спричинених цим станом. 13 людей отримали поранення та гострий шок, серед них семеро співробітників об’єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав атаку «справжнім терором мирних людей». Тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.