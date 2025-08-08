Що відбувається на вокзалі в Лозовій після атаки РФ, показав Зеленський 📹

На залізничному вокзалі в місті Лозова Харківської області, яке зазнало повітряної атаки росіян під ранок 5 серпня, запрацювали каси та довідкова. Поступово налагоджують роботу станції, повідомив мер Сергій Зеленський.

“Зараз знаходжусь на нашому багатостраждальному вокзалі. Тимчасово обладнані каси, є довідкова інформація. Тут розміщені каси на торці західної частини нашого міста. Тут люди тимчасово перебувають. На подальше буде більший доступ для населення. Зараз вокзальна компанія займається ліквідацією цих наслідків і облаштуванням на подальше більшого комфорту”, – розповів на місці Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/телеграм

Нагадаємо, атака на Лозову тривала близько двох годин – з 3:00 до 5:00 5 серпня. Була пошкоджена залізнична інфраструктура – горіли дахи депо та вокзалу. Загинув черговий механік одного із підрозділів. Другою жертвою стала 71-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес і померла від ускладнень, спричинених цим станом. 13 людей отримали поранення та гострий шок, серед них семеро співробітників об’єкта залізничної інфраструктури та двоє дітей. Мер Лозової Сергій Зеленський назвав атаку «справжнім терором мирних людей». Тимчасово змінили маршрути деякі приміські потяги.