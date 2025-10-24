Live
  • Пт 24.10.2025
Харків’янин підірвав вибухівку на вокзалі: загинув він та три людини – НПУ

Події 14:00   24.10.2025
Вікторія Яковенко
Вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Житомирської області. За попередньою інформацією правоохоронців, четверо людей загинули.

«Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух», – встановили в ГУНП в Житомирській області.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що вибухівку підірвав харків’янин. Правоохоронці уточили: він загинув, йому було 23 роки. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років – жительки Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.

Поранення отримали 10 людей, серед них – двоє прикордонників.

Попередня поліцейські кваліфікують події за п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Читайте також: Наслідки «прильотів» КАБ по Харкову: один чоловік – у важкому стані (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
