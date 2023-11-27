Call-центр в тюрьме: харьковская СБУ разоблачила группу мошенников (фото)

Харьковская СБУ ликвидировала в винницкой тюрьме подпольный call-центр, который выманивал деньги с банковских карт украинцев.

«На счету» злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших», — сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, участники схемы — около 30 заключенных Винницкой колонии. Они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый «смотрящий» по одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу «Геша», добавили в СБУ.

К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали «сроки» в тюрьме или их сообщников, которые уже вышли «на свободу».

«Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись «сотрудниками службы безопасности» финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карты якобы пытаются сломать мошенники. Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый «безопасный счет» через онлайн-приложение, чтобы «уберечь сбережения от аферистов», — сообщили правоохранители.

Во время обысков по местам пребывания участников группировки изъяты: мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты и черновые записи, банковские карты и деньги, полученные преступным путем.

10 фигурантам сообщили о подозрении по разным статьям УКУ:

— 2 лицам – по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

— 1 фигуранту – по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного влияния, в том числе в статусе «вора в законе», ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

— 7 лицам – по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Пять злоумышленников задержали, еще пять фигурантов – переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении еще 17 участникам преступной организации.