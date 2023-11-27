Call-центр у тюрмі: харківська СБУ викрила групу в’язнів-шахраїв (фото)

Харківська СБУ ліквідувала у вінницькій тюрмі підпільний call-центр, який виманював гроші з банківських карток українців.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України. При цьому кількість ошуканих клієнтів становить десятки тисяч потерпілих», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, учасниками схеми було майже 30 в’язнів Вінницької колонії. Вони обдзвонювали вкладників фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Встановлено, що незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за однією з виправних колоній Вінниччини, в’язень-кримінальник на прізвисько «Гєша», додали в СБУ.

До незаконної діяльності він залучив до 30 осіб, більшість з яких відбували «строки» у тюрмі, або їхніх спільників, що вже вийшли «на волю».

«Фігуранти телефонували клієнтам банку та представлялись «співробітниками служби безпеки» фінустанови. Під час таких розмов зловмисники повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки нібито намагаються зламати шахраї. Потім зловмисники пропонували громадянам перевести кошти на так званий «безпековий рахунок» через онлайн-додаток, щоб «вберегти заощадження від викрадачів», – повідомили правоохоронці.

Під час обшуків за місцями перебування учасників угруповання вилучено: мобільні телефони, ноутбуки, sim-картки та чорнові записи, банківські картки й гроші, здобуті злочинним шляхом.

10 фігурантам наразі повідомили про підозру за різними статтями ККУ:

– 2 особам – за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу, вчинене в установах виконання покарань), ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

– 1 особі – за ч. 5 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією собою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «злодія в законі», ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

– 7 особам – за ч. 4 ст. 190 (шахрайство).

П’ятьох зловмисників затримали, ще п’ятьох фігурантів – перевели до дисциплінарного ізолятора виправної установи. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще 17 учасникам злочинної організації.