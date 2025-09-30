Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

«Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП

Происшествия 10:26   30.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП

Бухгалтеру КП в Богодухове вручили подозрение за внесение недостоверных данных в декларацию, передает Харьковская облпрокуратура. 

По данным следствия, 57-летняя главный бухгалтер одного из КП в Богодухове, намеренно не внесла некоторые данные в электронную декларацию за 2020 год. При этом она подписала документ собственной электронной подписью.

«Она не указала ряд объектов недвижимости во Львове, а именно две квартиры, машиноместо и нежилое помещение, которыми фактически владела», – отметили правоохранители.

Эксперты установили, что сумма незадекларированного имущества – более 4,5 миллиона гривен.

Читайте также: Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
30.09.2025, 07:11
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2025, 06:00
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
30.09.2025, 08:52
«Такая математика войны»: почему ВСУ отступают на Боровском направлении
«Такая математика войны»: почему ВСУ отступают на Боровском направлении
30.09.2025, 09:45
О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов
О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов
30.09.2025, 08:48
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
Харьковчанам предлагают бесплатно вакцинировать четырехлапых
30.09.2025, 11:25

Новости по теме:

17.01.2024
Миллионный ущерб на ремонте разрушенного лицея в Люботине: дело в суде
20.11.2023
Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом
10.05.2023
Бухгалтершу, которая сотрудничала с оккупантами, нашли в Харьковской области
10.04.2023
В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ
21.02.2022
Бухгалтера харьковского госпредприятия подозревают в получении взятки (фото)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 10:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бухгалтеру КП в Богодухове вручили подозрение за внесение недостоверных данных в декларацию, передает Харьковская облпрокуратура. ".