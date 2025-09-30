«Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП
Бухгалтеру КП в Богодухове вручили подозрение за внесение недостоверных данных в декларацию, передает Харьковская облпрокуратура.
По данным следствия, 57-летняя главный бухгалтер одного из КП в Богодухове, намеренно не внесла некоторые данные в электронную декларацию за 2020 год. При этом она подписала документ собственной электронной подписью.
«Она не указала ряд объектов недвижимости во Львове, а именно две квартиры, машиноместо и нежилое помещение, которыми фактически владела», – отметили правоохранители.
Эксперты установили, что сумма незадекларированного имущества – более 4,5 миллиона гривен.
Читайте также: Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: бухгалтер, КП, подозрение, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 10:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бухгалтеру КП в Богодухове вручили подозрение за внесение недостоверных данных в декларацию, передает Харьковская облпрокуратура. ".