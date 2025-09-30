«Забыла» о квартирах и другой недвижимости: в чем подозревают бухгалтера КП

Бухгалтеру КП в Богодухове вручили подозрение за внесение недостоверных данных в декларацию, передает Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, 57-летняя главный бухгалтер одного из КП в Богодухове, намеренно не внесла некоторые данные в электронную декларацию за 2020 год. При этом она подписала документ собственной электронной подписью.

«Она не указала ряд объектов недвижимости во Львове, а именно две квартиры, машиноместо и нежилое помещение, которыми фактически владела», – отметили правоохранители.

Эксперты установили, что сумма незадекларированного имущества – более 4,5 миллиона гривен.