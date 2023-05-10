Бухгалтершу, которая сотрудничала с оккупантами, нашли в Харьковской области
Сотрудничавшую с оккупантами коллаборантку обнаружили и задержали в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.
После незаконного вторжения вс рф и оккупации территории Харьковщины жительница Купянска добровольно начала сотрудничать с врагом. Она вступила в должность «ы. о. главного специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности при оккупационной администрации».
В основном коллаборантка занималась тем, что составляла должностные инструкции сотрудников сектора и предложения, как содержать учреждения социальной сферы.
Разоблачили и задокументировали противоправную деятельность прокуратура совместно с дознавателями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении СБУ.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 53-летней женщине по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-2 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 13:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудничавшую с оккупантами коллаборантку обнаружили и задержали в Купянске, сообщила Харьковская областная прокуратура.".