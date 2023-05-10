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Бухгалтерку, яка співпрацювала з окупантами, знайшли на Харківщині

Події 13:28   10.05.2023
Оксана Якушко
Бухгалтерку, яка співпрацювала з окупантами, знайшли на Харківщині

Колаборантку, яка співпрацювала з окупантами, виявили і затримали в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Після незаконного вторгнення зс рф і окупації території Харківщини мешканка Куп’янська добровільно почала співпрацювати з ворогом. Вона обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Переважно колаборантка займалась тим, що складала посадові інструкції співробітників сектору та надавала пропозиції на утримання закладів соціальної сфери.

Викрили та документували протиправну діяльність спільно з дізнавачами Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДКР СБУ.

Куп’янська окружна прокуратури Харківської області повідомила про підозру 53-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2023 в 13:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантку, яка співпрацювала з окупантами, виявили і затримали в Куп’янську, повідомила Харківська обласна прокуратура.".