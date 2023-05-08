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На Харківщині чиновниця вимагала, щоб вчителі застосовували російське навчання

Події 14:11   08.05.2023
Оксана Якушко
На Харківщині чиновниця вимагала, щоб вчителі застосовували російське навчання

Колаборантці із Ізюмщини повідомили про підозру – жінка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині, повідомила СБУ. 

55-річна мешканка Ізюмського району під час окупації російськими військами добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

Зловмисниця обійняла посаду заступника начальника Борівського теруправління окупаційної ВЦА Ізюмського району. На цій посаді вона проводила збори з вчителями району та вимагала переходити на російські стандарти освіти.

Вже з липня окупанти призначили її директором «Государственного бюджетного образовательного учреждения “Боровская общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза В.С. Колесника”.

Під час зібрань з педагогічним колективом школи новоспечена директорка заявляла, що з вересня навчальний процес початкової та середньої освіти організують відповідно до стандартів рф – російською мовою та за російськими підручниками. Те ж саме вона казала і під час шкільних зборів з батьками учнів.

На початку вересня зловмисниця отримала від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів “Русский язык”, “История россии”, “Обществознание” тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Напередодні деокупації колаборантка втекла з Ізюмщини і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ жінці заочно повідомили про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Викриття колаборантки проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колаборантці із Ізюмщини повідомили про підозру – жінка впроваджувала російські «стандарти освіти» на Харківщині, повідомила СБУ. ".