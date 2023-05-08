На Харьковщине чиновница требовала, чтобы учителя внедряли обучение как в рф
Коллаборантке с Изюмщины сообщили о подозрении – женщина внедряла российские «стандарты образования» на Харьковщине, сообщила СБУ.
55-летняя жительница Изюмского района во время оккупации российскими войсками добровольно сотрудничала с вражеской администрацией.
Злоумышленница вступила в должность заместителя начальника Боровского теруправления оккупационной ВГА Изюмского района. В этой должности она проводила собрания с учителями района и требовала переходить на российские стандарты образования.
Уже с июля оккупанты назначили ее директором «Государственного бюджетного образовательного учреждения «Боровская общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза В.С. Колесника».
Во время собраний с педагогическим коллективом школы новоиспеченный директор заявляла, что с сентября учебный процесс начального и среднего образования организуют в соответствии со стандартами рф – на русском языке и по российским учебникам. То же самое она говорила и во время школьного собрания с родителями учеников.
В начале сентября злоумышленница получила от оккупантов партию свеженапечатных российских учебников по учебным предметам «Русский язык», «История россии», «Обществознание» и т.д. Учебники, по которым враждебная приспешница хотела учить украинских детей, отрицали украинскую национальную идентичность и государственный суверенитет.
Накануне деоккупации коллаборантка сбежала с Изюмщины и скрывается от украинского правосудия на неподконтрольных территориях.
По материалам СБУ женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме внедрения стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях).
Разоблачение коллаборантки проводили сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 14:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборантке с Изюмщины сообщили о подозрении – женщина внедряла российские «стандарты образования» на Харьковщине, сообщила СБУ.".