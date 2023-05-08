Призывала поддерживать РФ: на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку

Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу «русского мира». Жительница Купянщины провозглашала пророссийские лозунги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 61-летняя жительница поселка Тищенковка Купянского района во время оккупации населенного пункта в публичных местах провозглашала пророссийские лозунги, к примеру: «Россия здесь навсегда».

Также коллаборантка публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).