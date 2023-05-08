Призывала поддерживать РФ: на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу «русского мира». Жительница Купянщины провозглашала пророссийские лозунги.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 61-летняя жительница поселка Тищенковка Купянского района во время оккупации населенного пункта в публичных местах провозглашала пророссийские лозунги, к примеру: «Россия здесь навсегда».
Также коллаборантка публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Читайте также: «Народного милиционера», работавшего на РФ в Боровой, посадили на 13 лет
Новости по теме:
Вы читали новость: «Призывала поддерживать РФ: на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу «русского мира». Жительница Купянщины провозглашала пророссийские лозунги.".