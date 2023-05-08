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Призывала поддерживать РФ: на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку

Общество 13:15   08.05.2023
Виктория Яковенко
Призывала поддерживать РФ: на Харьковщине разоблачили очередную коллаборантку Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу «русского мира». Жительница Купянщины провозглашала пророссийские лозунги.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 61-летняя жительница поселка Тищенковка Купянского района во время оккупации населенного пункта в публичных местах провозглашала пророссийские лозунги, к примеру: «Россия здесь навсегда».

Также коллаборантка публично отрицала вооруженную агрессию РФ против Украины, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщине сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 мая 2023 в 13:15;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили еще одну поклонницу «русского мира». Жительница Купянщины провозглашала пророссийские лозунги.".