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Закликала підтримувати РФ: на Харківщині викрили чергову колаборантку

Суспільство 13:15   08.05.2023
Вікторія Яковенко
Закликала підтримувати РФ: на Харківщині викрили чергову колаборантку Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили ще одну шанувальницю «руського миру». Мешканка Куп’янщини проголошувала проросійські лозунги.

За даними Харківської обласної прокуратури, 61-річна мешканка селища Тищенківка Куп’янського району під час окупації населеного пункту у публічних місцях проголошувала проросійські лозунги на кшталт, «Россия здесь навсегда».

Також колаборантка публічно заперечувала збройну агресію РФ проти України, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 13:15;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили ще одну шанувальницю «руського миру». Мешканка Куп’янщини проголошувала проросійські лозунги.".