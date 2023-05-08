Закликала підтримувати РФ: на Харківщині викрили чергову колаборантку
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці викрили ще одну шанувальницю «руського миру». Мешканка Куп’янщини проголошувала проросійські лозунги.
За даними Харківської обласної прокуратури, 61-річна мешканка селища Тищенківка Куп’янського району під час окупації населеного пункту у публічних місцях проголошувала проросійські лозунги на кшталт, «Россия здесь навсегда».
Також колаборантка публічно заперечувала збройну агресію РФ проти України, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Наразі жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2023 в 13:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили ще одну шанувальницю «руського миру». Мешканка Куп’янщини проголошувала проросійські лозунги.".