Закликала підтримувати РФ: на Харківщині викрили чергову колаборантку

Правоохоронці викрили ще одну шанувальницю «руського миру». Мешканка Куп’янщини проголошувала проросійські лозунги.

За даними Харківської обласної прокуратури, 61-річна мешканка селища Тищенківка Куп’янського району під час окупації населеного пункту у публічних місцях проголошувала проросійські лозунги на кшталт, «Россия здесь навсегда».

Також колаборантка публічно заперечувала збройну агресію РФ проти України, додали у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наразі жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).