«Народного міліціонера», який працював на РФ в Боровій, посадили на 13 років

64-річний мешканець селища Борова на Харківщині отримав вирок за роботу в «народній міліції» окупантів.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Борова місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «чергового чергової частини» новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу — «народної міліції».

Колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій «поліції» та охороняв адміністративну будівлю.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав, зазначили правоохоронці.

3 травня чоловіка визнали винним за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Його посадили за ґрати на 13 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 13 років з конфіскацією майна.