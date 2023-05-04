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«Народного міліціонера», який працював на РФ в Боровій, посадили на 13 років

Суспільство 13:50   04.05.2023
Вікторія Яковенко
«Народного міліціонера», який працював на РФ в Боровій, посадили на 13 років Фото: Харківська обласна прокуратура

64-річний мешканець селища Борова на Харківщині отримав вирок за роботу в «народній міліції» окупантів.

За даними Харківської обласної прокуратури, під час окупації селища Борова місцевий мешканець добровільно обійняв посаду «чергового чергової частини» новоствореного окупантами псевдоправоохоронного органу — «народної міліції».

Колаборант провадив контрольно-пропускний режим у так званій «поліції» та охороняв адміністративну будівлю.

Під час судового засідання обвинувачений свою вину не визнав, зазначили правоохоронці.

3 травня чоловіка визнали винним за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Його посадили за ґрати на 13 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 13 років з конфіскацією майна.

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Автор: Вікторія Яковенко

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 13:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "64-річний мешканець селища Борова на Харківщині отримав вирок за роботу в «народній міліції» окупантів.".