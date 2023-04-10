В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ

СБУ разоблачила и задержала еще одну коллаборантку из Купянска, которая добровольно сотрудничала с оккупантами.

Злоумышленницей оказалась 52-летняя жительница Купянска, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

Женщина добровольно согласилась на фейковую должность «Исполняющей обязанности руководителя отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

На этой должности коллаборантка помогала составлять и выполнять грабительский бюджет рашистов. Она планировала их расходы и доходы, составляла и подписывала учетную бухгалтерскую документацию о движении денежных средств, организовывала начисление зарплаты работникам незаконно созданных учреждений и занималась выдачей денег для выплаты пособий пенсионерам.

Также на этом руководящем посту женщина принимала участие в совещаниях руководства оккупационных властей, проводила собрание подчиненных и организовывала их работу.

После освобождения района от российских захватчиков злоумышленница осталась в поселке и пыталась уйти от ответственности. Впрочем, оперативники спецслужбы разоблачили ее и задержали.

На основании собранных оперативниками СБУ доказательств женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области.