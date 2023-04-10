Live
  • Понедельник 10.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ

Происшествия 16:00   10.04.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ СБУ

СБУ разоблачила и задержала еще одну коллаборантку из Купянска, которая добровольно сотрудничала с оккупантами.

Злоумышленницей оказалась 52-летняя жительница Купянска, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских захватчиков.

Женщина добровольно согласилась на фейковую должность «Исполняющей обязанности руководителя отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

На этой должности коллаборантка помогала составлять и выполнять грабительский бюджет рашистов. Она планировала их расходы и доходы, составляла и подписывала учетную бухгалтерскую документацию о движении денежных средств, организовывала начисление зарплаты работникам незаконно созданных учреждений и занималась выдачей денег для выплаты пособий пенсионерам.

Также на этом руководящем посту женщина принимала участие в совещаниях руководства оккупационных властей, проводила собрание подчиненных и организовывала их работу.

После освобождения района от российских захватчиков злоумышленница осталась в поселке и пыталась уйти от ответственности. Впрочем, оперативники спецслужбы разоблачили ее и задержали.

На основании собранных оперативниками СБУ доказательств женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Разоблачение противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области.

Читайте также: Ввел учебный план РФ: “директор” школы с Изюмщины получил 2 года тюрьмы

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

16:00
В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ
15:55
Энергетик из Харьковщины получил медаль «За содействие ВСУ» от Резникова
15:28
Авторы «Доброго вечора, ми з України» стали амбассадорами бригады «Спартан»
15:13
В Харьковской области простились с погибшим на фронте пулеметчиком
14:26
На Харьковщине лесничий помогал оккупантам ориентироваться на местности

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области «бухгалтерша» вела смету оккупантов — СБУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 16:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила и задержала еще одну коллаборантку из Купянска, которая добровольно сотрудничала с оккупантами.".