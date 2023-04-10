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На Харківщині «бухгалтерка» вела кошторис окупантів – СБУ

Події 16:00   10.04.2023
Оксана Якушко
На Харківщині «бухгалтерка» вела кошторис окупантів – СБУ

СБУ викрила та затримала ще одну колаборантку з Куп’янська, яка добровільно співпрацювала з окупантами.

Зловмисницею виявились 52-річна мешканка Куп’янська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Жінка добровільно погодилась на фейкову посаду «Исполняющей обязанности начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

На цій «посаді» колаборантка допомагала складати та виконувати грабіжницький бюджет рашистів. Вона планувала їхні витрати та надходження, складала та підписувала облікову бухгалтерську документацію щодо руху грошових коштів, організовувала нарахування заробітної плати працівникам незаконно утворених установ та займалася видачею грошей для виплати допомоги пенсіонерам.

Також на цій керівній посаді жінка брала участь у нарадах керівництва окупаційної влади, проводила збори підлеглих та організовувала їх роботу.

Після звільнення району від російських загарбників зловмисниця залишилася у селищі і намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Утім, оперативники спецслужби викрили її злочинну діяльність та затримали.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів жінці повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 16:00;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила та затримала ще одну колаборантку з Куп’янська, яка добровільно співпрацювала з окупантами.".