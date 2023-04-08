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Ввів навчальний план РФ: “директор” школи з Ізюмщини отримав 2 роки тюрми

Суспільство 12:42   08.04.2023
Олена Нагорна
Ввів навчальний план РФ: “директор” школи з Ізюмщини отримав 2 роки тюрми

3 квітня Новомосковський райсуд Дніпропетровської області оголосив вирок 48-річному жителю селища Савинці Ізюмського району Харківської області, який став “директором” школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку.

У серпні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду директора селищної школи. Колаборант запровадив російський навчальний план та змушував співробітників за ним працювати, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, чоловік надав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

За фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) чоловіка засудили до двох років тюрми з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 квітня Новомосковський райсуд Дніпропетровської області оголосив вирок 48-річному жителю селища Савинці Ізюмського району Харківської області, який став “директором” школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку.".