Ввів навчальний план РФ: “директор” школи з Ізюмщини отримав 2 роки тюрми

3 квітня Новомосковський райсуд Дніпропетровської області оголосив вирок 48-річному жителю селища Савинці Ізюмського району Харківської області, який став “директором” школи при окупантах та наказував підлеглим знищувати всю українську символіку.

У серпні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду директора селищної школи. Колаборант запровадив російський навчальний план та змушував співробітників за ним працювати, розповіли у Харківській облпрокуратурі.

Крім того, чоловік надав вказівки персоналу зафарбувати синьо-жовті кольори на стінах класів та знищити всі куточки з українською символікою.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину.

За фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) чоловіка засудили до двох років тюрми з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років.