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Ввел учебный план РФ: «директор» школы с Изюмщины получил 2 года тюрьмы

Общество 12:42   08.04.2023
Елена Нагорная
Ввел учебный план РФ: «директор» школы с Изюмщины получил 2 года тюрьмы Фото: Харьковская облпрокуратура

3 апреля Новомосковский райсуд Днепропетровской области огласил приговор 48-летнему жителю поселка Савинцы Изюмского района Харьковской области, который стал «директором» школы при оккупантах и приказывал подчиненным уничтожать всю украинскую символику.

В августе 2022 года мужчина добровольно занял должность директора поселковой школы. Коллаборант ввел российский учебный план и заставлял сотрудников школы по нему работать, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

Кроме того, мужчина давал указания персоналу закрасить сине-желтые цвета на стенах классов и уничтожить все уголки с украинской символикой в школе.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Фото: Харьковская облпрокуратура

По факту коллаборационистской деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) мужчину приговорили к двум годам тюрьмы с лишением права занимать любые должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на десять лет.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 апреля Новомосковский райсуд Днепропетровской области огласил приговор 48-летнему жителю поселка Савинцы Изюмского района Харьковской области, который стал «директором» школы при оккупантах и приказывал подчиненным уничтожать всю украинскую символику.".