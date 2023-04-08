Ввел учебный план РФ: «директор» школы с Изюмщины получил 2 года тюрьмы
3 апреля Новомосковский райсуд Днепропетровской области огласил приговор 48-летнему жителю поселка Савинцы Изюмского района Харьковской области, который стал «директором» школы при оккупантах и приказывал подчиненным уничтожать всю украинскую символику.
В августе 2022 года мужчина добровольно занял должность директора поселковой школы. Коллаборант ввел российский учебный план и заставлял сотрудников школы по нему работать, рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
Кроме того, мужчина давал указания персоналу закрасить сине-желтые цвета на стенах классов и уничтожить все уголки с украинской символикой в школе.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину.
По факту коллаборационистской деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины) мужчину приговорили к двум годам тюрьмы с лишением права занимать любые должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на десять лет.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 12:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 апреля Новомосковский райсуд Днепропетровской области огласил приговор 48-летнему жителю поселка Савинцы Изюмского района Харьковской области, который стал «директором» школы при оккупантах и приказывал подчиненным уничтожать всю украинскую символику.".