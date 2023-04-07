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Оккупанты на Харьковщине трудоустроили «чиновником» парикмахера и платили едой

Общество 20:44   07.04.2023
Оксана Горун
Оккупанты на Харьковщине трудоустроили «чиновником» парикмахера и платили едой

37-летняя парикмахер из Балаклеи сама пришла к россиянам с предложением на них поработать. И даже сделала стремительную «карьеру», став «чиновником» в «администрации».

Историю карьерного роста, не обеспечившего финансового благополучия, изложил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Стремительный карьерный взлет в оккупации решила сделать парикмахер из Балаклеи. Когда город захватили россияне, 37-летняя женщина сама пошла в их незаконную «администрацию» и заявила, что готова к сотрудничеству. Оккупанты предложили парикмахеру должность главного специалиста и поручили заниматься кадрами в так называемой «городской администрации».
Правда, работать новоиспеченной «чиновнице» пришлось буквально за еду. Сначала россияне обещали ей 10 тысяч рублей зарплаты, но на самом деле просто бесплатно кормили в столовой и иногда давали «гуманитарку», — описал ситуацию Болвинов на своей странице в facebook.

Дознаватели выяснили что за время работы «чиновником» бывшая парикмахер научилась принимать заявления от местных на выезд из Балаклеи, а также собирала сведения о повреждениях квартир и домов и заявления на материальную помощь.

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«Ей уже сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, дело направили в суд», — отметил Болвинов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 20:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летняя парикмахер из Балаклеи сама пришла к россиянам с предложением на них поработать. И даже сделала стремительную «карьеру», став «чиновником» в «администрации»".