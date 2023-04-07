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Окупанти на Харківщині працевлаштували “чиновницею” перукарку та платили їжею

Суспільство 20:44   07.04.2023
Оксана Горун
Окупанти на Харківщині працевлаштували “чиновницею” перукарку та платили їжею

37-річна перукарка з Балаклії сама прийшла до росіян із пропозицією на них попрацювати. І навіть зробила стрімку “кар’єру”, ставши “чиновницею” в “адміністрації”.

Історію кар’єрного зростання, яке не забезпечило фінансового благополуччя, виклав начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Стрімкий кар’єрний зліт в окупації вирішила зробити перукарка з Балаклії. Коли місто захопили росіяни, 37-річна жінка сама пішла до їхньої незаконної адміністрації” та заявила, що готова до співпраці. Окупанти запропонували перукареві посаду головного спеціаліста й доручили займатися кадрами в так званій міській адміністрації. Щоправда, працювати новоспеченій чиновниці довелося буквально за їжу. Спочатку росіяни обіцяли їй десять тисяч рублів зарплатні, але насправді просто безплатно годували в їдальні та іноді давали гуманітарку“, – описав ситуацію Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Дізнавачі з’ясували, що за час роботи “чиновницею” колишня перукарка навчилася приймати заяви від місцевих на виїзд з Балаклії, а також збирала відомості про пошкодження квартир та будинків та заяви на матеріальну допомогу.

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“Їй уже повідомлено про підозру в колабораційній діяльності, справу направили до суду”, – зазначив Болвінов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 20:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "37-річна перукарка з Балаклії сама прийшла до росіян із пропозицією на них попрацювати. І навіть зробила стрімку “кар’єру”, ставши “чиновницею” в “адміністрації”".