Ніколи не працював в органах: на Харківщині спіймали “народного міліціонера”
Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному мешканцю міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту пішов працювати на росіян дільничним у “народній міліції”.
Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
“Після захоплення Балаклії окупанти створили так звану “народну міліцію”. Дільничним взяли 30-річного місцевого, який взагалі не мав жодного досвіду роботи в органах. На новій посаді загарбники довірили йому охороняти склади з гуманітаркою та приміщення самої “міліції”, – розповів Болвінов.
Викрили “міліціонера” слідчі облуправління Нацполіції разом із працівниками СБУ та відділом спецполіції, розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури.
Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.
Фото: Сергій Болвінов
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 22:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному мешканцю міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту пішов працювати на росіян дільничним у “народній міліції”.".