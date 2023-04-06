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Ніколи не працював в органах: на Харківщині спіймали “народного міліціонера”

Суспільство 22:36   06.04.2023
Олена Нагорна
Ніколи не працював в органах: на Харківщині спіймали “народного міліціонера”

Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному мешканцю міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту пішов працювати на росіян дільничним у “народній міліції”.

Про це повідомив у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

“Після захоплення Балаклії окупанти створили так звану “народну міліцію”. Дільничним взяли 30-річного місцевого, який взагалі не мав жодного досвіду роботи в органах. На новій посаді загарбники довірили йому охороняти склади з гуманітаркою та приміщення самої “міліції”, – розповів Болвінов.

Викрили “міліціонера” ​​слідчі облуправління Нацполіції разом із працівниками СБУ та відділом спецполіції, розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури.

Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.


Фото: Сергій Болвінов

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2023 в 22:36;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 30-річному мешканцю міста Балаклія Харківської області, який під час окупації населеного пункту пішов працювати на росіян дільничним у “народній міліції”.".