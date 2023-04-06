Никогда не работал в органах: на Харьковщине поймали «народного милиционера»
Правоохранители сообщили о подозрении 30-летнему жителю города Балаклея Харьковской области, который во время оккупации населенного пункта пошел работать на россиян участковым в «народной милиции».
Об этом сообщил в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«После захвата Балаклеи оккупанты создали так называемую «народную милицию». Участковым взяли 30-летнего местного, который вообще не имел никакого опыта работы в органах. На новой должности захватчики доверили ему охранять склады с гуманитаркой и помещения самой «милиции», — рассказал Болвинов.
Разоблачили «милиционера» следователи облуправления Нацполиции вместе с работниками СБУ и отделом спецполиции, расследование проходит под процессуальным руководством прокуратуры.
Коллаборанту грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.
Фото: Сергей Болвинов
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 22:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 30-летнему жителю города Балаклея Харьковской области, который во время оккупации населенного пункта пошел работать на россиян участковым в «народной милиции».".