“Забула” про квартири та іншу нерухомість: у чому підозрюють бухгалтерку КП
Бухгалтерці КП у Богодухові вручили підозру за внесення недостовірних даних до декларації, передає Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, 57-річна головна бухгалтерка одного з КП у Богодухові навмисно не внесла деякі дані до електронної декларації за 2020 рік. При цьому вона підписала документ власним електронним підписом.
“Вона не вказала низку об’єктів нерухомості у Львові, а саме дві квартири, машиномісце та нежитлове приміщення, якими фактично володіла”, – зазначили правоохоронці.
Експерти встановили, що сума незадекларованого майна – понад 4,5 мільйони гривень.
