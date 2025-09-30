Live
“Забула” про квартири та іншу нерухомість: у чому підозрюють бухгалтерку КП

Події 10:26   30.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Забула” про квартири та іншу нерухомість: у чому підозрюють бухгалтерку КП

Бухгалтерці КП у Богодухові вручили підозру за внесення недостовірних даних до декларації, передає Харківська облпрокуратура. 

За даними слідства, 57-річна головна бухгалтерка одного з КП у Богодухові навмисно не внесла деякі дані до електронної декларації за 2020 рік. При цьому вона підписала документ власним електронним підписом.

“Вона не вказала низку об’єктів нерухомості у Львові, а саме дві квартири, машиномісце та нежитлове приміщення, якими фактично володіла”, – зазначили правоохоронці.

Експерти встановили, що сума незадекларованого майна – понад 4,5 мільйони гривень.

Читайте також: Харків’янин, якого підозрюють у шахрайстві, може сісти на 8 років

