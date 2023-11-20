Головбух озолотилася на 1,5 млн грн на ремонті зруйнованого ліцею під Харковом

Головна бухгалтерка ліцею в Люботині, яка була уповноваженою особою з публічних закупівель, на відкритих торгах обрала надто дорогого підрядника, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Підрядник був потрібен, щоб зробити проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту ліцею, зруйнованого внаслідок російського обстрілу.

Участь у торгах брали двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень. Головний бухгалтер обрала і перераховала кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації. Судово-економічна експертиза встановила, що головний бухгалтер спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.

Харківська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 59-річній жінці за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 України).

Наразі обвинуваченій обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.