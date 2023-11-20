Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом
Главная бухгалтерша лицея в Люботине, которая была уполномоченным лицом по публичным закупкам, на открытых торгах избрала слишком дорогого подрядчика, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Подрядчик нужен был, чтобы сделать проектно-сметную документацию для капитального ремонта лицея, разрушенного в результате российского обстрела.
В конкурсе было двое участников: один с ценовым предложением 2 400 000 гривен, другой — 3 830 000 гривен. Главбух выбрала и перечислила сумму 3 830 000 гривен частному предприятию за изготовление проектно-сметной документации. Судебно-экономическая экспертиза установила, что главбух нанесла ущерб государству в сумме почти 1,5 млн гривен.
Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 59-летней женщине по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Украины).
В настоящее время обвиняемой избирают меру пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: На Харьковщине подрядчик нажился на строительстве спортплощадок: подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бухгалтер, капитальный ремонт, лицей, Люботин, проектная документация, разрушенный лицей, тендер, участники торгов, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 17:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главная бухгалтерша лицея в Люботине, которая была уполномоченным лицом по публичным закупкам, на открытых торгах избрала слишком дорогого подрядчика, сообщила Харьковская областная прокуратура.".