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Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом

Происшествия 17:36   20.11.2023
Оксана Якушко
Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом

Главная бухгалтерша лицея в Люботине, которая была уполномоченным лицом по публичным закупкам, на открытых торгах избрала слишком дорогого подрядчика, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Подрядчик нужен был, чтобы сделать проектно-сметную документацию для капитального ремонта лицея, разрушенного в результате российского обстрела.

В конкурсе было двое участников: один с ценовым предложением 2 400 000 гривен, другой — 3 830 000 гривен. Главбух выбрала и перечислила сумму 3 830 000 гривен частному предприятию за изготовление проектно-сметной документации. Судебно-экономическая экспертиза установила, что главбух нанесла ущерб государству в сумме почти 1,5 млн гривен.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 59-летней женщине по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Украины).
В настоящее время обвиняемой избирают меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 17:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главная бухгалтерша лицея в Люботине, которая была уполномоченным лицом по публичным закупкам, на открытых торгах избрала слишком дорогого подрядчика, сообщила Харьковская областная прокуратура.".