Главбух озолотилась на 1,5 млн грн на ремонте разрушенного лицея под Харьковом

Главная бухгалтерша лицея в Люботине, которая была уполномоченным лицом по публичным закупкам, на открытых торгах избрала слишком дорогого подрядчика, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Подрядчик нужен был, чтобы сделать проектно-сметную документацию для капитального ремонта лицея, разрушенного в результате российского обстрела.

В конкурсе было двое участников: один с ценовым предложением 2 400 000 гривен, другой — 3 830 000 гривен. Главбух выбрала и перечислила сумму 3 830 000 гривен частному предприятию за изготовление проектно-сметной документации. Судебно-экономическая экспертиза установила, что главбух нанесла ущерб государству в сумме почти 1,5 млн гривен.

Харьковская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 59-летней женщине по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Украины).

В настоящее время обвиняемой избирают меру пресечения в виде содержания под стражей.