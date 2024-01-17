Мільйонні збитки на ремонті зруйнованого ліцею у Люботині: справа у суді

Правоохоронці передали до суду справу 59-річної бухгалтерки ліцею у Люботині на Харківщині, яку обвинувачують за фактом зловживання службовим становищем.

За даними Харківської обласної прокуратури, жінку призначили уповноваженою особою з питань публічних закупівель. Вона прийняла рішення про проведення процедури відкритих торгів.

Питання стосувалось виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт цього ліцею через руйнування внаслідок російського обстрілу.

До участі у закупівлі були допущені двоє учасників: один з ціновою пропозицією 2 400 000 гривень, інший — 3 830 000 гривень.

«Головним бухгалтером ліцею було по фіктивних причинах відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію та перераховано кошти у сумі 3 830 000 гривень приватному підприємству за виготовлення проєктно-кошторисної документації», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі додали, що головна бухгалтерка спричинила збитки державі у сумі майже 1,5 млн гривень.

Жінці загрожує від 3 до 6 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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