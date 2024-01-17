Миллионный ущерб на ремонте разрушенного лицея в Люботине: дело в суде

Правоохранители передали в суд дело 59-летней бухгалтера лицея в Люботине на Харьковщине, которую обвиняют по факту злоупотребления служебным положением.

По данным Харьковской областной прокуратуры, женщину назначили уполномоченным лицом по публичным закупкам. Она приняла решение о проведении процедур открытых торгов.

Вопрос касался изготовления проектно-сметной документации на капремонт этого лицея из-за разрушения в результате российских обстрелов.

К участию в закупке были допущены два участника: один с предложением 2 400 000 гривен, другой — 3 830 000 гривен.

«Главным бухгалтером лицея было по фиктивным причинам отклонено наиболее экономически выгодное предложение и перечислены средства в сумме 3 830 000 гривен частному предприятию за изготовление проектно-сметной документации», — отметили правоохранители.

В прокуратуре добавили, что главная бухгалтер нанесла ущерб государству в сумме почти 1,5 млн гривен.

Женщине грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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