Миллионный ущерб на ремонте разрушенного лицея в Люботине: дело в суде
Правоохранители передали в суд дело 59-летней бухгалтера лицея в Люботине на Харьковщине, которую обвиняют по факту злоупотребления служебным положением.
По данным Харьковской областной прокуратуры, женщину назначили уполномоченным лицом по публичным закупкам. Она приняла решение о проведении процедур открытых торгов.
Вопрос касался изготовления проектно-сметной документации на капремонт этого лицея из-за разрушения в результате российских обстрелов.
К участию в закупке были допущены два участника: один с предложением 2 400 000 гривен, другой — 3 830 000 гривен.
«Главным бухгалтером лицея было по фиктивным причинам отклонено наиболее экономически выгодное предложение и перечислены средства в сумме 3 830 000 гривен частному предприятию за изготовление проектно-сметной документации», — отметили правоохранители.
В прокуратуре добавили, что главная бухгалтер нанесла ущерб государству в сумме почти 1,5 млн гривен.
Женщине грозит от 3 до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Читайте также: Отстраивать лицей за 355 млн у границы на Харьковщине передумали
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бухгалтер, Люботин, прокуратура, ремонт, суд, ущерб, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Миллионный ущерб на ремонте разрушенного лицея в Люботине: дело в суде»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 59-летней бухгалтера лицея в Люботине на Харьковщине, которую обвиняют по факту злоупотребления служебным положением.".