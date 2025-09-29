Харків’янин, якого підозрюють у шахрайстві, може сісти на 8 років

57-річний харків’янин обдурив знайомого та вкрав цигарок більш ніж на 8 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.

Як передає МГ «Об’єктив», мешканець Основ`янського району знаходився вдома, коли до нього завітав його знайомий і попросив ноутбук. Потерпілий добровільно віддав ноутбук, а зловмисник зник невідомо куди. Своїми діями він завдав потерпілому матеріальну шкоду на суму близько 5 тисяч гривень.

Правопорушником виявився раніше судимий 57-річний чоловік.

Також цей же чоловік заходив до кількох торгових центрів Харкова та викрадав цигарки. Загалом він здійснив дві крадіжки товарів на понад 8 тисяч гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві та у крадіжці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.