Харків’янин, якого підозрюють у шахрайстві, може сісти на 8 років
57-річний харків’янин обдурив знайомого та вкрав цигарок більш ніж на 8 тисяч гривень, повідомляє Нацполіція.
Як передає МГ «Об’єктив», мешканець Основ`янського району знаходився вдома, коли до нього завітав його знайомий і попросив ноутбук. Потерпілий добровільно віддав ноутбук, а зловмисник зник невідомо куди. Своїми діями він завдав потерпілому матеріальну шкоду на суму близько 5 тисяч гривень.
Правопорушником виявився раніше судимий 57-річний чоловік.
Також цей же чоловік заходив до кількох торгових центрів Харкова та викрадав цигарки. Загалом він здійснив дві крадіжки товарів на понад 8 тисяч гривень.
Зловмиснику повідомили про підозру у шахрайстві та у крадіжці. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
