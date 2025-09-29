Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет

Происшествия 18:46   29.09.2025
Оксана Якушко
Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет

57-летний харьковчанин обманул знакомого и украл сигарет более чем на 8 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.

Как передает МГ «Объектив», житель Основянского района находился дома, когда к нему пришел его знакомый и попросил ноутбук. Потерпевший добровольно отдал ноутбук, а злоумышленник скрылся неизвестно куда и нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму около 5 тысяч гривен.

Правонарушителем оказался ранее судимый 57-летний мужчина.

Также этот же мужчина заходил в несколько торговых центров Харькова и похищал сигареты. В общей сложности он совершил две кражи товаров более чем на 8 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве и краже. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
29.09.2025, 13:36
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
29.09.2025, 19:09
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025, 11:51
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
29.09.2025, 19:54

Новости по теме:

15.09.2025
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств
23.07.2025
Житель Харьковщины получил 600 тыс. грн из госбюджета: что он сделал
02.07.2025
Вместо умершей матери женщина получала выплаты на Харьковщине
17.06.2025
Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове
11.06.2025
На «ОЛХ» продавали фейковую ювелирку: харьковчане обратились в полицию

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний харьковчанин обманул знакомого и украл сигарет более чем на 8 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.".