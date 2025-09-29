Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет

57-летний харьковчанин обманул знакомого и украл сигарет более чем на 8 тысяч гривен, сообщает Нацполиция.

Как передает МГ «Объектив», житель Основянского района находился дома, когда к нему пришел его знакомый и попросил ноутбук. Потерпевший добровольно отдал ноутбук, а злоумышленник скрылся неизвестно куда и нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму около 5 тысяч гривен.

Правонарушителем оказался ранее судимый 57-летний мужчина.

Также этот же мужчина заходил в несколько торговых центров Харькова и похищал сигареты. В общей сложности он совершил две кражи товаров более чем на 8 тысяч гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве и краже. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.