Серия мошенничеств произошла под Харьковом: подозреваемого разыскали

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обманул людей в селе Циркуны на около 30 тысяч гривен.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что получали сообщения от граждан о неизвестном, который, входя в доверие, завладевал их имуществом и пропадал.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1974 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности», — отметили правоохранители.

Следствие установило, что в течение марта фигурант дважды обманул жителей села Циркуны. Мужчина, говорят в полиции, завладел сварочным аппаратом и комплектом электроинструментов. Сумма ущерба составляет около 30 тысяч гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, обокрал дом более чем на 320 тысяч гривен. Установлено, что 29-летний фигурант временно проживал в доме по улице Авиационной и приглядывал за ним. В течение определенного периода он систематически похищал имущество владелицы – ювелирные изделия, столовые приборы и другие ценные вещи.