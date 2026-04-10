Live

Суспільство 14:18   10.04.2026
Серія шахрайств сталася під Харковом: підозрюваного розшукали

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, ошукав людей у селі Циркуни на близько 30 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримували повідомлення від громадян про невідомого, який, входячи в довіру, заволодівав їхнім майном та зникав.

«У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився чоловік 1974 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – зазначили правоохоронці.

Слідство встановило, що протягом березня фігурант двічі ошукав мешканців села Циркуни. Чоловік, кажуть у поліції, заволодів зварювальним апаратом та комплектом електроінструментів. Сума збитків складає близько 30 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав будинок на понад 320 тисяч гривень. Встановлено, що 29-річний фігурант тимчасово проживав у будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столові прибори та інші цінні речі.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Серія шахрайств сталася під Харковом: підозрюваного розшукали», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
