Серія шахрайств сталася під Харковом: підозрюваного розшукали
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, ошукав людей у селі Циркуни на близько 30 тисяч гривень.
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримували повідомлення від громадян про невідомого, який, входячи в довіру, заволодівав їхнім майном та зникав.
«У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився чоловік 1974 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – зазначили правоохоронці.
Слідство встановило, що протягом березня фігурант двічі ошукав мешканців села Циркуни. Чоловік, кажуть у поліції, заволодів зварювальним апаратом та комплектом електроінструментів. Сума збитків складає близько 30 тисяч гривень.
Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, обікрав будинок на понад 320 тисяч гривень. Встановлено, що 29-річний фігурант тимчасово проживав у будинку по вулиці Авіаційній та наглядав за ним. Протягом певного періоду він систематично викрадав майно власниці – ювелірні вироби, столові прибори та інші цінні речі.
Читайте також: Жінки у розшуку Харківського ТЦК: міністр оборони Федоров розібрався (відео)
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, Циркуни, шахрайство;
Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 14:18;