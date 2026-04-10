Серія шахрайств сталася під Харковом: підозрюваного розшукали

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, ошукав людей у селі Циркуни на близько 30 тисяч гривень.

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що отримували повідомлення від громадян про невідомого, який, входячи в довіру, заволодівав їхнім майном та зникав.

«У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився чоловік 1974 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – зазначили правоохоронці.

Слідство встановило, що протягом березня фігурант двічі ошукав мешканців села Циркуни. Чоловік, кажуть у поліції, заволодів зварювальним апаратом та комплектом електроінструментів. Сума збитків складає близько 30 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає до 3 років тюрми.

