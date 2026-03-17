Обещал продать велосипед: мужчина обманул знакомого на Харьковщине

40-летний мужчина выманил 5000 гривен у знакомого на Чугуевщине, сообщает Нацполция.

В начале марта 50-летний житель Печенежской общины заявил в полицию, ставший жертвой мошенничества.

В ходе расследования полицейские выяснили, что 40-летний мужчина пришел в дом потерпевшего, с которым был знаком, и предложил ему купить велосипед. Злоумышленник заверил, что велосипед будто бы стоит рядом, и пообещал привезти его в течение часа.

Муж отдал злоумышленнику 5000 гривен. А тот, как только получил деньги, исчез и потратил их все.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве, ему светит до трех лет лишения свободы.