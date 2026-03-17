Обещал продать велосипед: мужчина обманул знакомого на Харьковщине
40-летний мужчина выманил 5000 гривен у знакомого на Чугуевщине, сообщает Нацполция.
В начале марта 50-летний житель Печенежской общины заявил в полицию, ставший жертвой мошенничества.
В ходе расследования полицейские выяснили, что 40-летний мужчина пришел в дом потерпевшего, с которым был знаком, и предложил ему купить велосипед. Злоумышленник заверил, что велосипед будто бы стоит рядом, и пообещал привезти его в течение часа.
Муж отдал злоумышленнику 5000 гривен. А тот, как только получил деньги, исчез и потратил их все.
Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве, ему светит до трех лет лишения свободы.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: велосипед, мошенничество, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Обещал продать велосипед: мужчина обманул знакомого на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
• Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 20:42;