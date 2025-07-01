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Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки

Общество 15:21   01.07.2025
Виктория Яковенко
Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители вернули жителю Чугуевского района похищенный велосипед.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к правоохранителям 20 июня обратился 35-летний мужчина. Он заявил об исчезновении велосипеда.

Мужчина рассказал, что оставил свой двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки, а когда вернулся, то его уже не было.

Копы менее чем за сутки нашли в Чугуеве пропавший велосипед, а также предполагаемого вора. Двухколесный транспорт вернули владельцу.

Фигуранту сообщили о подозрении в краже.

велосипед украли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули жителю Чугуевского района похищенный велосипед.".