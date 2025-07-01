Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки

Правоохранители вернули жителю Чугуевского района похищенный велосипед.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к правоохранителям 20 июня обратился 35-летний мужчина. Он заявил об исчезновении велосипеда.

Мужчина рассказал, что оставил свой двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки, а когда вернулся, то его уже не было.

Копы менее чем за сутки нашли в Чугуеве пропавший велосипед, а также предполагаемого вора. Двухколесный транспорт вернули владельцу.

Фигуранту сообщили о подозрении в краже.