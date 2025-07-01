Велосипед у жителя Харьковщины украли в подъезде многоэтажки
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители вернули жителю Чугуевского района похищенный велосипед.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к правоохранителям 20 июня обратился 35-летний мужчина. Он заявил об исчезновении велосипеда.
Мужчина рассказал, что оставил свой двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки, а когда вернулся, то его уже не было.
Копы менее чем за сутки нашли в Чугуеве пропавший велосипед, а также предполагаемого вора. Двухколесный транспорт вернули владельцу.
Фигуранту сообщили о подозрении в краже.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: велосипед, полиция, украли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители вернули жителю Чугуевского района похищенный велосипед.".