Велосипед у жителя Харківщини вкрали у під’їзді багатоповерхівки
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повернули мешканцю Чугуївського району викрадений велосипед.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців 20 червня звернувся 35-річний чоловік. Він заявив про зникнення велосипеда.
Чоловік розповів, що залишив свій двоколісний транспорт в підʼїзді багатоповерхівки, а коли повернувся, то його вже не було.
Копи менш ніж за добу знайшли у Чугуєві зниклий велосипед, а також ймовірного крадія. Двоколісний транспорт повернули власнику.
Фігуранту повідомили про підозру у крадіжці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: велосипед, поліція, украли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули мешканцю Чугуївського району викрадений велосипед.".