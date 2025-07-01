Велосипед у жителя Харківщини вкрали у під’їзді багатоповерхівки

Правоохоронці повернули мешканцю Чугуївського району викрадений велосипед.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців 20 червня звернувся 35-річний чоловік. Він заявив про зникнення велосипеда.

Чоловік розповів, що залишив свій двоколісний транспорт в підʼїзді багатоповерхівки, а коли повернувся, то його вже не було.

Копи менш ніж за добу знайшли у Чугуєві зниклий велосипед, а також ймовірного крадія. Двоколісний транспорт повернули власнику.

Фігуранту повідомили про підозру у крадіжці.