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Велосипед у жителя Харківщини вкрали у під’їзді багатоповерхівки

Суспільство 15:21   01.07.2025
Вікторія Яковенко
Велосипед у жителя Харківщини вкрали у під’їзді багатоповерхівки Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повернули мешканцю Чугуївського району викрадений велосипед.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до правоохоронців 20 червня звернувся 35-річний чоловік. Він заявив про зникнення велосипеда.

Чоловік розповів, що залишив свій двоколісний транспорт в підʼїзді багатоповерхівки, а коли повернувся, то його вже не було.

Копи менш ніж за добу знайшли у Чугуєві зниклий велосипед, а також ймовірного крадія. Двоколісний транспорт повернули власнику.

Фігуранту повідомили про підозру у крадіжці.

велосипед украли на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2025 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повернули мешканцю Чугуївського району викрадений велосипед.".