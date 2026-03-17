Обіцяв продати велосипед: чоловік обдурив знайомого на Харківщині

Події 20:42   17.03.2026
Оксана Якушко
40-річний чоловік виманив 5000 гривень у знайомого на Чугуївщині, повідомляє Нацполція.

Під час розслідування поліціянти з’ясували, що 40-річний чоловік прийшов до будинку потерпілого, з яким був знайомий, та запропонував купити велосипед. Зловмисник запевнив, що велосипед нібито стоїть поряд, і пообіцяв привезти його протягом години.

Чоловік передав зловмиснику 5000 гривень. А той, як тільки отримав гроші, зник і витратив кошти.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві, йому світить до трьох років позбавлення волі.

  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 20:42;

