Обіцяв продати велосипед: чоловік обдурив знайомого на Харківщині

40-річний чоловік виманив 5000 гривень у знайомого на Чугуївщині, повідомляє Нацполція.

Під час розслідування поліціянти з’ясували, що 40-річний чоловік прийшов до будинку потерпілого, з яким був знайомий, та запропонував купити велосипед. Зловмисник запевнив, що велосипед нібито стоїть поряд, і пообіцяв привезти його протягом години.

Чоловік передав зловмиснику 5000 гривень. А той, як тільки отримав гроші, зник і витратив кошти.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві, йому світить до трьох років позбавлення волі.