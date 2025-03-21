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У Харкові ледь не вкрали велосипед: патрульним зателефонували вчасно (фото)

Суспільство 13:46   21.03.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові ледь не вкрали велосипед: патрульним зателефонували вчасно (фото) Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки велосипеда.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області розповіли, що 20 березня близько 18:00 отримали виклик про крадіжку на вулиці Шевченка. Заявниця повідомила, що невідомий намагався перерізати трос-замок припаркованого велосипеда.

На місці події копи помітили чоловіка, який вів велосипед поряд з собою.

«Побачивши патрульних, той помітно занервував, різко змінив напрямок руху, після чого кинув велосипед неподалік від місця, де його було пристебнуто», – зазначили правоохоронці.

Інспектори зупинили чоловіка та перевірили його документи.

«З’ясувалося, що чоловік, ймовірно, вчинив крадіжку велосипеда, використовуючи спеціальний інструмент для перерізання трос-замка, який мав при собі», – повідомили патрульні.

велосипед украли в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

Під час спілкування з поліцейськими він зізнався у скоєному.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

велосипед украли в Харькове
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 13:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки велосипеда.".