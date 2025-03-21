У Харкові ледь не вкрали велосипед: патрульним зателефонували вчасно (фото)

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки велосипеда.

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області розповіли, що 20 березня близько 18:00 отримали виклик про крадіжку на вулиці Шевченка. Заявниця повідомила, що невідомий намагався перерізати трос-замок припаркованого велосипеда.

На місці події копи помітили чоловіка, який вів велосипед поряд з собою.

«Побачивши патрульних, той помітно занервував, різко змінив напрямок руху, після чого кинув велосипед неподалік від місця, де його було пристебнуто», – зазначили правоохоронці.

Інспектори зупинили чоловіка та перевірили його документи.

«З’ясувалося, що чоловік, ймовірно, вчинив крадіжку велосипеда, використовуючи спеціальний інструмент для перерізання трос-замка, який мав при собі», – повідомили патрульні.

Під час спілкування з поліцейськими він зізнався у скоєному.

Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.