У Харкові ледь не вкрали велосипед: патрульним зателефонували вчасно (фото)
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки велосипеда.
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області розповіли, що 20 березня близько 18:00 отримали виклик про крадіжку на вулиці Шевченка. Заявниця повідомила, що невідомий намагався перерізати трос-замок припаркованого велосипеда.
На місці події копи помітили чоловіка, який вів велосипед поряд з собою.
«Побачивши патрульних, той помітно занервував, різко змінив напрямок руху, після чого кинув велосипед неподалік від місця, де його було пристебнуто», – зазначили правоохоронці.
Інспектори зупинили чоловіка та перевірили його документи.
«З’ясувалося, що чоловік, ймовірно, вчинив крадіжку велосипеда, використовуючи спеціальний інструмент для перерізання трос-замка, який мав при собі», – повідомили патрульні.
Під час спілкування з поліцейськими він зізнався у скоєному.
Для встановлення всіх обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 13:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки велосипеда.".