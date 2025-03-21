В Харькове чуть не украли велосипед: патрульным позвонили вовремя (фото)
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, причастен к краже велосипеда.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что 20 марта около 18:00 получили вызов о воровстве на улице Шевченко. Заявитель сообщила, что неизвестный пытался перерезать трос-замок припаркованного велосипеда.
На месте происшествия копы заметили мужчину, который вел велосипед рядом с собой.
«Увидев патрульных, тот заметно занервничал, резко изменил направление движения, после чего бросил велосипед неподалеку от места, где он был пристегнут», — отметили правоохранители.
Инспекторы остановили мужчину и проверили его документы.
«Выяснилось, что мужчина, вероятно, совершил кражу велосипеда, используя специальный инструмент для перерезки трос-замка, который имел при себе», — сообщили патрульные.
Во время общения с полицейскими он признался в совершенном.
Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: велосипед, новости Харькова, патрульная полиция, украли;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 13:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, причастен к краже велосипеда.".