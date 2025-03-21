В Харькове чуть не украли велосипед: патрульным позвонили вовремя (фото)

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, вероятно, причастен к краже велосипеда.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что 20 марта около 18:00 получили вызов о воровстве на улице Шевченко. Заявитель сообщила, что неизвестный пытался перерезать трос-замок припаркованного велосипеда.

На месте происшествия копы заметили мужчину, который вел велосипед рядом с собой.

«Увидев патрульных, тот заметно занервничал, резко изменил направление движения, после чего бросил велосипед неподалеку от места, где он был пристегнут», — отметили правоохранители.

Инспекторы остановили мужчину и проверили его документы.

«Выяснилось, что мужчина, вероятно, совершил кражу велосипеда, используя специальный инструмент для перерезки трос-замка, который имел при себе», — сообщили патрульные.

Во время общения с полицейскими он признался в совершенном.

Для установления всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.