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Стрелял из пистолета и угрожал копам – полиция задержала мужчину в Лозовой

Общество 12:39   21.03.2025
Виктория Яковенко
Стрелял из пистолета и угрожал копам – полиция задержала мужчину в Лозовой Фото: ГУНП в Харьковской области

19 марта правоохранители получили сообщение о том, что в квартире в одной из многоэтажек в городе Лозовая мужчина стреляет из пистолета, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы задержали 38-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, он неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

«Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Он произвел несколько выстрелов и угрожал сотрудникам полиции», — отметили правоохранители.

Дома у задержанного обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет, магазин к нему, патроны и гильзы. Все это направили на экспертное исследование.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 марта правоохранители получили сообщение о том, что в квартире в одной из многоэтажек в городе Лозовая мужчина стреляет из пистолета.".