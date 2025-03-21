Стрелял из пистолета и угрожал копам – полиция задержала мужчину в Лозовой
Фото: ГУНП в Харьковской области
19 марта правоохранители получили сообщение о том, что в квартире в одной из многоэтажек в городе Лозовая мужчина стреляет из пистолета, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Копы задержали 38-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, он неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.
«Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Он произвел несколько выстрелов и угрожал сотрудникам полиции», — отметили правоохранители.
Дома у задержанного обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет, магазин к нему, патроны и гильзы. Все это направили на экспертное исследование.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовая, полиция, харьковщина, хулиганство;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 марта правоохранители получили сообщение о том, что в квартире в одной из многоэтажек в городе Лозовая мужчина стреляет из пистолета.".