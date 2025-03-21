Стрелял из пистолета и угрожал копам – полиция задержала мужчину в Лозовой

19 марта правоохранители получили сообщение о том, что в квартире в одной из многоэтажек в городе Лозовая мужчина стреляет из пистолета, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Копы задержали 38-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, он неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

«Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии. Он произвел несколько выстрелов и угрожал сотрудникам полиции», — отметили правоохранители.

Дома у задержанного обнаружили предмет, похожий на стартовый пистолет, магазин к нему, патроны и гильзы. Все это направили на экспертное исследование.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.