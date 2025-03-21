Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій
Фото: ГУНП в Харківській області
19 березня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в квартирі в одній з багатоповерхівок в місті Лозова чоловік стріляє з пістолета, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Копи затримали 38-річного місцевого мешканця. За даними правоохоронців, він неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.
«Зловмисник перебував у нетверезому стані. Він здійснив декілька пострілів та погрожував працівникам поліції», – зазначили правоохоронці.
Вдома у затриманого виявили предмет, схожий на стартовий пістолет, магазин до нього, набої та гільзи. Все це направили на експертне дослідження.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Лозовая, поліція, харківщина, хулиганство;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 12:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 березня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в квартирі в одній з багатоповерхівок в місті Лозова чоловік стріляє з пістолета.".