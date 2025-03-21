Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій

Суспільство 12:39   21.03.2025
Вікторія Яковенко
Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій Фото: ГУНП в Харківській області

19 березня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в квартирі в одній з багатоповерхівок в місті Лозова чоловік стріляє з пістолета, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Копи затримали 38-річного місцевого мешканця. За даними правоохоронців, він неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.

«Зловмисник перебував у нетверезому стані. Він здійснив декілька пострілів та погрожував працівникам поліції», – зазначили правоохоронці.

Вдома у затриманого виявили предмет, схожий на стартовий пістолет, магазин до нього, набої та гільзи. Все це направили на експертне дослідження.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.

хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області
хулиган на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Продавав метадон наркозалежним: вісім років «світить» жителю Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де
Понад 1400 квартир і домів купили жителі Харківщини замість зруйнованих: де
21.03.2025, 13:20
Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій
Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій
21.03.2025, 12:39
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27
40 звернень з Харківщини: омбудсмену стали більше скаржитись на ТЦК
40 звернень з Харківщини: омбудсмену стали більше скаржитись на ТЦК
21.03.2025, 12:08
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 березня: яке свято та день в історії
21.03.2025, 06:00
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
20.03.2025, 21:48

Новини за темою:

20:30
Волонтерка звинуватила керівника РТЦК у побитті у Лозовій на Харківщині
19:56
У Лозовій завдяки ЮНІСЕФ облаштували укриття в дитсадках и центр для молоді
17:24
“Ударив головою в обличчя співробітника ТЦК”: що загрожує жителю Харківщини
19:26
Рано-вранці росіяни на танку і БМП пішли на штурм на Харківщині (відео)
11:45
Вторгував 130 тисяч грн за неіснуючі товари – шахрай відправився до в’язниці

Ви читали новину: «Стріляв з пістолета й погрожував копам – поліція затримала чоловіка в Лозовій»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 12:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 березня правоохоронці отримали повідомлення про те, що в квартирі в одній з багатоповерхівок в місті Лозова чоловік стріляє з пістолета.".