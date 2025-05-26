Велосезон в Харькове открыли коммунальщики (фото)

Харьковские коммунальщики пересели на служебные велосипеды.

«С первым настоящим теплом после обильных дождей работники снова пересели на велосипеды – удобный, экономный и экологичный транспорт. Среди поклонников велодвижения – работники Киевского филиала, которые пользуются служебными велосипедами уже третий год и отмечают: это не только удобно, но и позволяет оперативно добираться до объектов», — сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

Отмечается, что велосипеды появились в распоряжении КП в 2023 году. Коммунальщики подчеркнули, что и сегодня этот транспорт остается эффективным помощником в повседневной работе.