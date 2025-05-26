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Велосезон в Харькове открыли коммунальщики (фото)

Общество 15:55   26.05.2025
Виктория Яковенко
Велосезон в Харькове открыли коммунальщики (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Харьковские коммунальщики пересели на служебные велосипеды.

«С первым настоящим теплом после обильных дождей работники снова пересели на велосипеды – удобный, экономный и экологичный транспорт. Среди поклонников велодвижения – работники Киевского филиала, которые пользуются служебными велосипедами уже третий год и отмечают: это не только удобно, но и позволяет оперативно добираться до объектов», — сообщили в КП «Харьковблагоустройство».

Отмечается, что велосипеды появились в распоряжении КП в 2023 году. Коммунальщики подчеркнули, что и сегодня этот транспорт остается эффективным помощником в повседневной работе.

Коммунальщики Харькова не велосипедах
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики Харькова на велосипедах
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
коммунальщики Харькова на велосипедах
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 15:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские коммунальщики пересели на служебные велосипеды.".