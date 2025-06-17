Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове
19-летняя женщина арендовала велосипед, а обратно не вернула, сообщила Нацполиция.
Об этом заявил в полиции представитель велопроката. Полицейские установили личность злоумышленницы. Нею оказалась ранее судимая 19-летняя харьковчанка.
В результате преступных действий женщины пострадавший получил материальный ущерб в размере 32 370 гривен.
Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в мошенничестве. Обвинение направили в суд. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: велосипед, мошенничество, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 19:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19-летняя женщина арендовала велосипед, а обратно не вернула, сообщила Нацполиция.".