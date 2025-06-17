Live
  • Вт 17.06.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.53
  • EUR 48.07

Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове

Происшествия 19:32   17.06.2025
Оксана Якушко
Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове

19-летняя женщина арендовала велосипед, а обратно не вернула, сообщила Нацполиция.

Об этом заявил в полиции представитель велопроката. Полицейские установили личность злоумышленницы. Нею оказалась ранее судимая 19-летняя харьковчанка.

В результате преступных действий женщины пострадавший получил материальный ущерб в размере 32 370 гривен.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в мошенничестве. Обвинение направили в суд. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

Читайте также: Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
Три района Харькова останутся без воды в среду: адреса
17.06.2025, 16:16
Научный парк в Харькове – каким он будет
Научный парк в Харькове – каким он будет
16.06.2025, 18:24
Новости Харькова — главное за 17 июня: сессия, утвердили экопрограмму
Новости Харькова — главное за 17 июня: сессия, утвердили экопрограмму
17.06.2025, 16:51
Избиение учителя в Харькове: экс-сотрудник ТЦК не согласен с «хулиганством» 📹
Избиение учителя в Харькове: экс-сотрудник ТЦК не согласен с «хулиганством» 📹
17.06.2025, 19:47
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
Ночью дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 июня в Харькове и области
17.06.2025, 20:13
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 июня: какой праздник и день в истории
17.06.2025, 06:00

Новости по теме:

15:55
Велосезон в Харькове открыли коммунальщики (фото)
13:46
В Харькове чуть не украли велосипед: патрульным позвонили вовремя (фото)
20:15
ТЦК объяснил видео, где его представители наехали на велосипедиста в Харькове
21:44
Почему военный столкнул мужчину с велосипеда в Харькове, объяснил ОТЦК
17:46
Новую программу велодорожек и велосипедного движения создадут в Харькове

Вы читали новость: «Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 19:32;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19-летняя женщина арендовала велосипед, а обратно не вернула, сообщила Нацполиция.".