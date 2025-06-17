Женщина обманом завладела велосипедом в Харькове

19-летняя женщина арендовала велосипед, а обратно не вернула, сообщила Нацполиция.

Об этом заявил в полиции представитель велопроката. Полицейские установили личность злоумышленницы. Нею оказалась ранее судимая 19-летняя харьковчанка.

В результате преступных действий женщины пострадавший получил материальный ущерб в размере 32 370 гривен.

Следователи сообщили злоумышленнице о подозрении в мошенничестве. Обвинение направили в суд. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.