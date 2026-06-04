Какие цены на детские товары для активного отдыха в Харькове
Изображение: ХГС
С наступлением школьных каникул и теплой погоды вырос спрос на эту группу товаров, сообщает Департамент административных услуг и потребительского рынка.
Детские товары для активного отдыха можно купить в специализированных магазинах, рынках и отделах супермаркетов.
Набор игрушек для песочницы стоит от 35 грн., надувной мяч – от 50 грн., надувные круги – от 80 грн., нарукавники для плавания – от 90 грн., набор для бадминтона – от 200 грн., подвесные качели – от 300 грн.
Цены на надувные бассейны диаметром 60 см стартуют от 200 грн., диаметром 147 см – от 600 грн., детские песочницы стоят от 900 грн., а батуты – от 1,8 тыс. грн.
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 18:42;