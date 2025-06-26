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Черешня и клубника подешевели в Харькове, сколько стоит мороженое – цены

Общество 14:50   26.06.2025
Виктория Яковенко
Черешня и клубника подешевели в Харькове, сколько стоит мороженое – цены Фото: Харьковский горсовет

В Харьковском горсовете проанализировали цены на мороженое, холодные напитки, сезонные фрукты и ягоды.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, спрос на эти товары летом традиционно растет.

Отмечается, что мороженое в разных торговых сетях стоит в среднем 16-50 грн за упаковку (50-100 г), большой рожок (150 г) – 60-80 грн, большая упаковка (300-500 г) – 120-300 грн. Стоимость питьевой воды составляет от 12 грн/0,5 л, сладких газированных напитков – от 20 грн/0,5 л, кваса – от 30 грн/0,5 л.

Также на рынках города уже появились сезонные ягоды: малина (220-260 грн/кг), смородина (140-170 грн/кг), крыжовник (110-140 грн/кг).

«Кроме того, с начала июня на 30% подешевела черешня (150-220 грн/кг), на 20% — клубника (130-180 грн/кг), на 12% — абрикосы (130-150 грн/кг)», — отметили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском горсовете проанализировали цены на мороженое, холодные напитки, сезонные фрукты и ягоды.".