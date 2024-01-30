Над Харьковщиной сбили два «шахеда»: куда целились — данные ВСУ и ГУНП

Над Харьковщиной ночью сбили два вражеских «шахеда». Атаку проводили шестью БПЛА. Они летели в Змиев.

«В зоне ответственности Воздушного командования «Схід» уничтожено три БпЛА «Shahed-136/131″. В частности, два БПЛА противника сбиты в Харьковской области и один — в Криворожском районе Днепропетровской», — сообщило Воздушное командование «Схід» ВС ВСУ.

Воздушные силы ВСУ проинформировали: «часть ударных БПЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с РФ».

В Харьковской области под ударом был Змиев.

«Ночью в результате ударов по Змиеву российскими «шахедами» (шесть были использованы орками) ранения получил 51-летний мужчина. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, контактные провода, тросы на железнодорожном вокзале, также поврежден многоквартирный дом», — дополнил картину начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Напомним, тревога из-за атаки «шахедов» на Харьковщине началась в 22:42. Воздушные силы ВСУ предупредили: беспилотники летят в направлении Чугуева. Отбой в Харькове и области прозвучал в 00:53.