Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП

Події 09:57   30.01.2024
Оксана Горун
Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП Ілюстративне фото

Над Харківщиною вночі збили два ворожі “шахеди”. Атаку проводили шістьма БПЛА. Вони летіли на Зміїв.

“У зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” знищено три БПЛА “Shahed-136/131″. Зокрема, два БПЛА противника збиті в Харківській області та один – у Криворізькому районі Дніпропетровської”, – повідомило Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ поінформували: “частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф”.

На Харківщині під ударом був Зміїв.

“Вночі внаслідок ударів по Змієву російськими “шахедами” (шість було використано орками) поранення отримав 51-річний чоловік. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, контактні дроти, троси на залізничному вокзалі, також пошкоджений багатоквартирний будинок”, – доповнив картину начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Нагадаємо, тривога через атаку “шахедів” на Харківщині розпочалася о 22:42. Повітряні сили ЗСУ попередили: безпілотники летять у напрямку Чугуєва. Відбій у Харкові та області пролунав о 00:53.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харкові демонтували бюсти Космодем’янської, Матросова та інших
У Харкові демонтували бюсти Космодем’янської, Матросова та інших
30.01.2024, 10:21
Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП
Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП
30.01.2024, 09:57
У Харкові судитимуть депутата міськради – йому загрожує термін 5 – 10 років
У Харкові судитимуть депутата міськради – йому загрожує термін 5 – 10 років
30.01.2024, 09:42
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
30.01.2024, 08:56
Головні новини Харкова: над Харківщиною збили “шахеди”, бої за Табаївку
Головні новини Харкова: над Харківщиною збили “шахеди”, бої за Табаївку
30.01.2024, 10:06
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 30 січня: яке свято та день в історії
30.01.2024, 06:00

Новини за темою:

09:57
Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП
08:32
Не менш як шість “шахедів” атакували вночі Харківщину – Синєгубов (фото)
23:02
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
22:59
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті
20:06
Головні новини Харкова 20.01: 21 атака на Куп’янському напрямку, Шевченко

Ви читали новину: «Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харківщиною вночі збили два ворожі “шахеди”. Атаку проводили шістьма БПЛА. Вони летіли на Зміїв".