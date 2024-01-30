Над Харківщиною збили два “шахеди”: куди цілилися росіяни – дані ЗСУ та ГУНП

Над Харківщиною вночі збили два ворожі “шахеди”. Атаку проводили шістьма БПЛА. Вони летіли на Зміїв.

“У зоні відповідальності Повітряного командування “Схід” знищено три БПЛА “Shahed-136/131″. Зокрема, два БПЛА противника збиті в Харківській області та один – у Криворізькому районі Дніпропетровської”, – повідомило Повітряне командування “Схід” ПС ЗСУ.

Повітряні сили ЗСУ поінформували: “частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з рф”.

На Харківщині під ударом був Зміїв.

“Вночі внаслідок ударів по Змієву російськими “шахедами” (шість було використано орками) поранення отримав 51-річний чоловік. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, контактні дроти, троси на залізничному вокзалі, також пошкоджений багатоквартирний будинок”, – доповнив картину начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Нагадаємо, тривога через атаку “шахедів” на Харківщині розпочалася о 22:42. Повітряні сили ЗСУ попередили: безпілотники летять у напрямку Чугуєва. Відбій у Харкові та області пролунав о 00:53.